München - Die besten Kitesurfer der Welt kehren nach einem Jahr Pause wieder an die Nordseeküste zurück. Vom 17. bis 22. August werden die Könige der Lüfte beim Land Rover Kitesurf World Cup Sylt ihr großes Repertoire an spektakulären Tricks und atemberaubenden Manövern in der Welle und am Himmel über Westerland zeigen.

Auf ran.de könnt ihr täglich Highlights des Events sehen.

Beim Tourauftakt der Disziplin "Kite-Surf" und einzigem Stopp der Global Kitesports Association (GKA) in Deutschland kämpft das hochkarätige internationale Starterfeld um den prestigeträchtigen Sieg am Brandenburger Strand, ein Preisgeld von 30.000 Euro und wichtige Weltranglistenpunkte.

15 Jahre Kitesurf World Cup

Der Kitesurf World Cup steigt bereits zum 15. Mal. Nach zehn Jahren in St. Peter-Ording folgten drei Veranstaltungen auf Fehmarn. Seit 2019 ist die Nordseeinsel Sylt Gastgeber des Land Rover Kitesurf World Cup, der zu den größten Kitesurf-Events der Welt gehört. Die Premiere in Westerland vor zwei Jahren verfolgten 70.000 Zuschauer. 2020 fand aufgrund der Corona-Pandemie kein Event statt.

Die Zuschauer können sich beim Land Rover Kitesurf World Cup Sylt auf eine fantastische Flugshow in der gemischten Disziplin "Kite-Surf", die aus Strapless Freestyle und Wave besteht, freuen. Bei dieser Variante sind die Athletinnen und Athleten nicht durch Fußschlaufen mit dem Board verbunden und wenden deshalb eine spezielle Technik an, um das Brett beim Absprung nicht zu verlieren.

Die Kite-Pros zeigen neben ihren komplizierten Manövern in der Welle auch Tricks in der Luft mit dem Board in der Hand, ehe sie dann wieder mit dem Brett unter den Füßen auf dem Wasser landen.

Bis zu vier Teilnehmer pro Lauf kämpfen um den Einzug in die nächste Runde. Der Gewinner qualifiziert sich direkt, der Zweitplatzierte bekommt noch eine weitere Chance. Im Endlauf machen vier Finalisten den Sieg unter sich aus. Internationale Kampfrichter bewerten unter anderem den technischen Schwierigkeitsgrad, die Sprunghöhe und die Innovation der Performance.

