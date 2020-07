Köln (SID) - Bund und Länder haben sich gemeinsam auf einen neuen Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten verständigt. In Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramms der Bundesregierung stehen in diesem Jahr mit dem 2. Nachtrag zum Bundeshaushalt 2020 kurzfristig 150 Millionen Euro Bundesmittel aus dem Städtebau zur Verfügung. Eine entsprechende Vereinbarung hat der für den Sport zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer am Freitag unterzeichnet. Sie tritt in Kraft, sobald alle Bundesländer gegengezeichnet haben.

"Sport verbindet, fördert Respekt und Toleranz. Als Sport- und Bauminister möchte ich die Trainingsbedingungen für alle Sportbegeisterten Stück für Stück verbessern", erklärte Seehofer, "Deutschland ist eine Sportnation. Wir können in der Weltspitze aber auf Dauer nur mithalten, wenn wir vor Ort in den Städten und Gemeinden investieren."

Der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten soll auch in den kommenden Haushaltsjahren fortgeführt werden. Im Beschluss zu den Eckwerten zum Bundeshaushalt 2021 und zur mittelfristigen Finanzplanung sind von 2021 bis 2023 jeweils weitere 110 Millionen Euro pro Jahr und im Jahr 2024 160 Millionen Euro Bundesmittel vorgesehen.