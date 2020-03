München – Als Football-Coach hat #ranNFL-Experte Patrick "Coach" Esume im Trainerstab der Philadelphia Eagles und als Nationaltrainer Frankreichs Erfolge gefeiert. Doch was hat Coaching im Sport mit E-Sports-Coaching gemein – und wo liegen Unterschiede?

Darüber diskutiert Coach Esume gemeinsam mit League of Legends Coach Fabian "Sheepy" Mallant ab 21 Uhr im Livestream auf ran.de im Rahmen des Logged In Festivals.

Das Logged In Festival, das vom Hamburger Unternehmen Home United und dem eSports-Veranstalter Unicorns of Love ausgerichtet wird, lässt professionelle Gamer und Hobby-Zocker gegen Prominente wie Coach Esume antreten.

"Ich war sofort von der Idee begeistert", so Esume: "Wir alle müssen uns derzeit einschränken. Unser gewohntes Leben ist auf den Kopf gestellt - aber wir können immer noch zusammen Spaß haben und gemeinsam etwas für den guten Zweck tun."

Mit der Spenendaktion "Heros of Corona" will das Logged In Festival Helferinnen und Helfern in der Corona-Krise ein Dankeschön für ihre Arbeit im Kampf gegen das Virus zukommen lassen.

