Liebes Tagebuch,

nach dem heutigen Tag bist du für mich gestorben. Haha, Spaß, natürlich nicht endgültig. Nur vorerst.

Denn weißt du was? Morgen geht die Bundesliga wieder los!

Es passiert tatsächlich. Ich kann es ja kaum glauben.

Du weißt von allen am besten, wie sehr ich mir das herbeigesehnt hab, wie oft ich zum Fliegenden Spaghettimonster gebetet hab und zu allen anderen Göttern, die ich kenne (Messi, Maradona, Beckenbauer und Phil Collins).

Endlich ausbrechen aus der Lethargie.

Auch bei der Arbeit ist wieder ein ganz anderer Zug drin. Keine ewige Top-Elf mehr vom FSV Zwickau oder Barfuß Bethlehem anrecherchieren (auch wenn das eigentlich ganz lustig war), sondern echte Fußball-Meldungen diskutieren.

Ich muss zugeben, ich hab etwas gebraucht, wieder in das Fußball-Einmaleins hineinzufinden. Wie ging nochmal Abseits? Ich musste auch erst einmal googeln, wer bei den Teams gerade so spielt. Ich hab in letzter Zeit so viele Bundesliga-Klassiker geguckt, dass ich der festen Überzeugung war, Carsten Jancker kickt noch.

Tut er nicht. Eigentlich schade. Der war gut. Jeremies auch.

Weißt du was? Am Anfang dieser mäandernden Zeit hab ich mich gefragt, ob ich Fußball überhaupt noch mögen würde, wenn es wieder losgeht. Crazy oder?

Ohnehin haben mich in den letzten Wochen viele grundlegende Fragen beschäftigt.

Gibt es eine höhere Macht? Haben Pinguine Knie? Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie vorher Teig waren? Darf man ein Rundschreiben in einem eckigen Umschlag verschicken? Und wie viel hat denn nun meine Rikscha-Fahrt von der Wiesn nach Hause gekostet? Ich will mich erinnern!

Mein Kopf hat zuletzt pausenlos gearbeitet. Und du hast mir immer zugehört. Musstest du auch, sonst war ja niemand da.

Ich hab gestern mit meiner Freundin telefoniert. Sie will erst wieder einziehen, wenn ich das große Mario-Basler-Plakat in Herzform aus dem Wohnzimmer entferne. Pah, die hat leicht reden. Das Poster war für mich da, als ich es am meisten brauchte. So etwas beendet man nicht so leicht.

Dabei hätte ich beim Fußballschauen am Wochenende jetzt schon gern Gesellschaft. Gesellschaft aus Fleisch und Blut.

Sportheim ist ja leider noch nicht ... Oh Gott, wie vermisse ich das Bier dort. Eisgekühlt, frisch, billig. Und ich muss mich hier daheim mit dem Oettinger herumschlagen, das mir meine Mutter mitgebracht hat.

Selber zum Einkaufen gehen, das trau ich mich nicht mehr. Warum muss im Getränkemarkt um die Ecke auch ein eingefleischter Löwen-Fan an der Kasse stehen? Und warum wusste ich das nicht, bevor ich auf jeden einzelnen meiner Mundschutze ein Bayern-Logo genäht hab?

Jaha, du hast richtig gehört, Tagebuch. Ich kann jetzt nähen. Ich hatte letztens zwei Wochen Urlaub. In der Quarantäne. Juhu. Na jedenfalls hab ich die Zeit genutzt: Ich kann jetzt nähen, bügeln, stricken, häkeln, einen Akkuschrauber bedienen, alle Strophen des Zauberlehrlings auswendig (ich hab sogar drei hinzugedichtet), mit meinem eigenen Körper halbwegs leben und Mandarin.

Spaß. Als ob ich häkeln könnte.

Aber all meine Errungenschaften sind sicher nichts im Vergleich zu dem Gefühl, morgen wieder Fußball zu gucken.

Und warte erst, bis wir wieder ins Büro dürfen. Ich sehe endlich meinen Rainer wieder! Er mag den Zauberlehrling doch auch so. Ich bin gespannt, was er über die Extra-Strophen sagen wird. Hoffentlich: "Fixlottn, guat!"

So, ich glaube das war es jetzt so langsam, liebes Tagebuch. Ich werde dich vermissen. Was sagst du da? Du mich auch? Ach, duuu ...

Weißt du was, zum Schluss verrate ich dir noch ein Geheimnis. Aber erzähle es nicht den anderen Büchern im Regal, wenn du erst mal bei ihnen stehst, okay?

Ich bin stolz auf mich. Darauf, dass ich die fußballfreie Zeit so gut genutzt habe. So viel gelernt habe. Mich nur ab und an gelangweilt habe. Andere Sportarten entdeckt habe (Schach und Seilspringen rulen!). Nicht wie ein Höhlenmensch aussehe, sondern höchstens wie ein Bettler aus dem Mittelalter.

Nur eine Freundin verloren habe (außer Mario geht, aber das schließe ich eigentlich aus). Nur von ca. einem Drittel meiner Fußballkollegen den Namen vergessen habe. In dir und der Ameisenstraße unter meinem Bett gute Freunde gefunden habe.

Aber weißt du, auf was ich am allerstolzesten bin?

Dass ich nach all der Zeit immer noch klar denken kann.

Bis zur nächsten livesportfreien Zeit. Ich liebe dich.

Kevin Obermaier

