München - Zehntausende Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben in der Jahrhundert-Flut alles verloren und stehen vor dem Nichts. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Und da kann jeder sprichwörtlich unter die Arme greifen. Gemeinsam rufen das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" und SAT.1 mit einer Spendengala zur Unterstützung der Hochwasser-Opfer auf.

Am Samstag, den 24. Juli, werden ab 20:15 Uhr zahlreiche Stars im Rahmen der Live-Sendung "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" im Studio und am Telefon Spenden entgegennehmen. "In manchen Situationen kann man kaum die richtigen Worte finden. Aber helfen kann man immer", betont SAT.1-Chef Daniel Rosemann.

Es gehe darum, "die Menschen, die durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW innerhalb von Sekunden alles verloren haben, zu unterstützen. Schnell. Und unbürokratisch."

"Schnell gemeinsam handeln und zusammenstehen"

Manuela Rossbach, geschäftsführende Vorständin des Zusammenschlusses deutscher Hilfsorganisationen, erklärt: "'Aktion Deutschland Hilft' ist mit seinen Hilfsorganisationen - insbesondere den Johannitern, den Maltesern und dem ASB - unmittelbar vor Ort, um den betroffenen Menschen zu helfen."

Sie alle freuen sich sehr, "dass SAT.1 unsere Arbeit mit diesem großartigen Engagement unterstützt. In solchen Zeiten ist wichtig, schnell gemeinsam zu handeln und zusammen zu stehen."

Bereits jetzt sind Spenden über die Homepage des Bündnisses möglich - unter dem Stichwort "Hochwasser Deutschland".