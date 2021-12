Köln (SID) - Giannis Antetokounmpo, James Harden, Odell Beckham Jr., Brad Marchand: In den US-Profiligen wird die Liste der Sportstars im Coronaprotokoll länger und länger. Die Zahl der positiven Tests wächst in der NBA (Basketball), der NFL (Football) und NHL (Eishockey) rasant, Kader werden ausgedünnt, Spiele müssen abgesagt werden.

Antetokounmpo fehlt NBA-Champion Milwaukee Bucks am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Indiana Pacers - und vermutlich noch länger. Die Brooklyn Nets verloren kurz vor dem Spiel am Dienstag (Ortszeit) gegen die Toronto Raptors (131:129 n.V.) neben Harden kurzfristig fünf weitere Profis. Zuvor waren zwei Partien der Chicago Bulls auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Kaum besser sieht es in der NFL aus. Footballstar Beckham Jr. ist einer von neun Spielern der Los Angeles Rams, die seit Dienstag im Protokoll sind. "Das Beängstigende für mich ist, dass jede einzelne betroffene Person geimpft ist", sagte Rams-Headcoach Sean McVay. Das Protokoll kann entweder nach einer zehntägigen Quarantäne oder mit zwei negativen PCR-Tests, zwischen denen mindestens 24 Stunden liegen müssen, verlassen werden.

Trainer Dave Tippett fehlte den Edmonton Oilers, Klub von Starstürmer Leon Draisaitl, in der Nacht zu Mittwoch gegen die Toronto Maple Leafs (1:5). Erst nach dem Spiel kam heraus, dass der Kanadier ins COVID-Protokoll aufgenommen wurde. Den Boston Bruins fehlen aus dem gleichen Grund die Stürmer Brad Marchand und Craig Smith.

Am Dienstag war die NHL-Partie zwischen den Carolina Hurricanes und Minnesota Wild abgesagt worden, nachdem vier weitere Profis der Gastgeber nicht zur Verfügung standen. Zuvor waren bereits die Spiele der Calgary Flames bis Ende der Woche ausgesetzt worden. Mit zunehmenden Spielausfällen könnte der enge Terminkalender nicht mehr haltbar sein und womöglich sogar die Spielpause während Olympia in Peking infrage gestellt werden.

In der NBA mussten die Los Angeles Lakers am Dienstag ihr Training absagen, nachdem Talen Horton-Tucker positiv getestet worden war. In der NFL, die in der entscheidenden Saisonphase im Kampf um die Play-off-Plätze ist, setzten auch die Cleveland Browns acht Spieler auf die Coronaliste. Alleine am Montag hatte die Liga 37 Coronafälle vermeldet.