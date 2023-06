Der deutsche Chef de Mission Olaf Tabor hält eine Bewerbung Deutschlands um die Austragung der Europaspiele für anstrebenswert und gerade im Hinblick auf Olympiapläne für hilfreich. "Das ist eine sehr interessante Veranstaltung, die wir uns auch in Deutschland vorstellen können", sagte Tabor am Tag nach der Eröffnungsfeier der dritten Auflage des Multi-Sport-Events in Krakau (bis 2. Juli).

"Auf dem Weg zu einer möglichen Olympiabewerbung könnte dies ein Teil der Perlenkette sein", sagte Tabor. Der DOSB-Vorstand Leistungssport führt das deutsche Team in Polen an und soll diesen Posten auch bei den Sommerspielen 2024 in Paris besetzen.

Die European Games finden nach 2015 (Baku) und 2019 (Minsk) zum dritten Mal statt, der Austragungsort der vierten Auflage 2027 ist noch offen. Die "Konkurrenz-Veranstaltung" European Championships mit Europameisterschaften in vielen Sportarten fand 2022 in München statt und wurde als großer Erfolg gewertet, zudem gibt es in Deutschland eine "Sammel-DM" unter dem Namen "Die Finals".

"Diese Multisport-Veranstaltungen sind wichtig und lehrreich für unsere Sportlerinnen und Sportler im Hinblick auf andere Großereignisse", sagte Tabor: "Aber wir können nicht noch mehr solche Großveranstaltungen im Kalender unterbringen, das ist eine endliche Entwicklung."