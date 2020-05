Köln (SID) - Der Profisport schlägt angesichts der geplanten Beitragserhöhung zur gesetzlichen Unfallversicherung Alarm. In Zeiten der Coronakrise und der ohnehin unsicheren wirtschaftlichen Lage sind viele Vereine in ihrer Existenz bedroht. "Das passt doch nicht zusammen", sagte Michael Evers, Präsident der Volleyball-Bundesliga dem Spiegel, "eine Beitragserhöhung in Zeiten ausbleibender Einnahmen." Stephan Osnabrügge, Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), nannte diesen Vorgang gar einen "Schlag ins Gesicht des gesamten Sports".

Dass die Beiträge erhöht würden, hatte die für die Unfallversicherung verantwortliche Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) in einem Schreiben vorab angekündigt. Um die von der VBG prognostizierte "prozentuale Beitragssteigerung von 10 bis 15 Prozent" abzufedern, habe die Genossenschaft empfohlen, "rechtzeitig entsprechende Rückstellungen" zu bilden.

Laut Spiegel müssten die Beiträge bis zum 15. Mai bezahlt werden. Dagegen wollen Vertreter der Profiligen im Fußball, Handball, Basketball und Eishockey vorgehen. Am 9. April hätten sich demnach Vertreter dieser Ligen in einem gemeinsamen Brief an den zuständigen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gewandt und eine "zinslose, ratenfreie Stundung der Beiträge" bis mindestens zum 15. Dezember 2021 gefordert. Zudem sei "zumindest ein teilweiser Erlass der Forderungen unbedingt geboten".

Ein solcher Erlass sei jedoch nicht geplant, teilte das Arbeitsministerium auf Spiegel-Anfrage mit. Man könne jedoch "die berechtigten Sorgen" der Sportvereine nachvollziehen. Die VBG biete daher nun an, in Einzelfällen Sonderlösungen zu treffen: "Sofern die Situation für den jeweiligen Verein existenzgefährdend ist, werde dies berücksichtigt."

Volleyball-Funktionär Evers sieht darin keine Lösung des Problems. Eine Stundung sei "ein Sterben auf Zeit" und bringe "die gleichen Probleme mit sich wie ein Kredit", sagte er: "Wo soll das Geld für die Rückzahlung in den nächsten Monaten herkommen?"

In der Volleyball-Bundesliga sind durch die Coronakrise bereits mehrere Vereine in die Knie gegangen. Der TV Rottenburg und die AlpenVolleys Haching beantragten wegen abgesprungener Sponsoren und mangelnder wirtschaftlicher Perspektive keine Bundesliga-Lizenz. Zudem wurden den insolventen Volleys Eltmann die Lizenz von der VBL entzogen. Bei vielen Vereinen aus anderen Sportarten wurden Sparmaßnahmen wie Kurzarbeit und Gehaltskürzung ergriffen.