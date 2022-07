Dresden (SID) - Die deutschen Breakdance-Kaderathleten Joelle Karfich und Bao Chau Nguyen haben beim Red Bull BC One Cypher Germany triumphiert. Am Ende zahlreicher Eins-gegen-Eins-Battles sicherten sich B-Girl Jojo (Karfich) und B-Boy Chau-Lin (Nguyen) Tickets für das World Final am 12. November in New York. Die beiden können auch hoffen, bei der Olympia-Premiere der Sportart 2024 in Paris dabei zu sein.

150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zum Event nach Dresden gekommen. Acht B-Girls und 16 B-Boys qualifizierten sich letztlich für die Live-Show. Vor Ort als Gast war unter anderem "Lil Amok", Breakdance-Weltmeister und Mitglied im Trainerstab des Olympischen Teams für Deutschland. Er betreut unter anderem B-Girl Jojo.