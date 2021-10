Köln (SID) - Die früheren Spitzensportlerinnen Marianne Buggenhagen (Para-Leichtathletik), Uschi Disl (Biathlon) und Hilde Gerg (Ski alpin) sind in die Hall of Fame des deutschen Sports gewählt worden. Das gab die Deutsche Sporthilfe als Initiator am Dienstag bekannt. In die Ruhmeshalle werden Persönlichkeiten aufgenommen, die durch ihren Erfolg und Einsatz im Sport und für die Gesellschaft Geschichte geschrieben haben.