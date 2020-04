Köln (SID) - Die großen Profiligen in den USA ruhen aufgrund der Coronakrise zwar weiter, für die Sportfans gibt es dennoch wieder ungewöhnliche Alternativen. Die besten Bullenreiter des Landes sind nach 41-tägiger Pause am Samstagabend wieder in den Wettkampfbetrieb zurückgekehrt.

In Guthrie, einem Vorort von Oklahoma City, startete das Las Vegas Invitational der Internationalen Profi-Bullenreiter (PBR) unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Dabei versuchten die 41 Teilnehmer, sich möglichst lange auf dem Rücken der temperamentvollen Stiere zu halten. Zuschauern war der Zutritt zur Lazy E Arena allerdings untersagt, sie konnten die Wettkämpfe nur im Fernsehen verfolgen.

Aufgrund von gelockerten Regeln im Bundesstaat Oklahoma ist es Unternehmen erlaubt, ihren Betrieb wieder aufzunehmen. Auch die Bullenreiter erhielten nach Vorlage eines Sicherheitskonzeptes grünes Licht von den Behörden.