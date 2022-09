München - In der Fehde mit US-Teenager Hans Niemann hat Schach-Weltmeister Magnus Carlsen angekündigt, sich bald genauer zu einem möglichen Betrug äußern zu wollen.

"Ich werde ein wenig mehr sagen. Ob es morgen oder an einem der nächsten Tage sein wird, ist nicht ganz klar", wird Carlsen von der Schach-Plattform "chess24.com" zitiert.

Carlsen will gegen Betrug vorgehen

Auf die Frage, ob er froh sei, sich die Dinge von der Seele reden zu können, antwortete Carlsen: "Bis zu einem gewissen Grad. Ich möchte generell, dass Betrug im Schach ernsthaft geahndet wird, aber wir werden sehen, was passiert."

Der 31-Jährige kündigte an: "Ich werde sicherlich sehr bald eine Erklärung abgeben, und das wird auch nicht alles sein, was Sie von mir zu diesem Thema hören werden."

Eine Niederlage Carlsens steht am Anfang

Der Streit zwischen Niemann und Carlsen hat seinen Ursprung Anfang September, als der Weltmeister bei einem Online-Turnier überraschend gegen Niemann verloren hatte.

Der Norweger hatte sich wenig später beinahe wortlos aus dem Turnier zurückgezogen. Via Twitter hatte er dies knapp bekanntgegeben und dazu lediglich das kurze Video eines berühmten Interviews mit dem Fußballtrainer Jose Mourinho gepostet: "Ich ziehe es vor, nichts zu sagen. Wenn ich etwas sage, gerate ich in große Schwierigkeiten, und ich möchte nicht in große Schwierigkeiten geraten."

Affront in der Schachwelt

Als er wenig später bei einem hochkarätig besetzten Onlineturnier erneut auf Niemann getroffen war, beendete er nach einem Zug das Spiel. Ein Zeichen des Protests und ein Affront in der Schachwelt.

Zwar warf Carlsen Niemann nicht direkt vor, betrogen zu haben, doch durch seine Taten implizierte er, dass der 19-Jährige ihn nicht mit lauteren Mitteln geschlagen habe.

