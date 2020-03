Washington - Sportartikel-Gigant Nike reagiert auf die Corona-Pandemie mit der vorübergehenden Schließung von einem Großteil der eigenen Stores.

Ab Montag sollen die Shops in Westeuropa, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland für elf Tage geschlossen werden. Das gab der US-Konzern in einem Statetment bekannt. Die Läden in Südkorea, Japan und dem größten Teil Chinas sollen ihren normalen Betrieb fortsetzen.

Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, haben Italien, Österreich, Frankreich und Spanien ohnehin bereits die Schließung aller Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, angeordnet.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.