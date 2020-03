Das Coronavirus erreicht den Sport, jetzt auch in Deutschland. Schon seit Wochen werden internationale Sport-Events aufgrund des sich verbreitenden Coronavirus abgesagt oder ohne Zuschauer durchgeführt.

Nun müssen auch deutsche Fußballvereine erstmals ohne Fans im Stadion spielen, in den kommenden Wochen könnten die Bundesliga-Stadien in ganz Deutschland komplett leer bleiben.

Bereits fix abgesagte oder verschobene Sportveranstaltungen findet ihr ganz unten auf dieser Seite.

Die Entwicklungen im Liveticker:

+++ Update 9. März, 23:17 Uhr: Italien legt alle Sportwettbewerbe auf Eis - Serie A bis zum 3. April ausgesetzt +++

Italien hat die Sperrmaßnahmen vorläufig bis zum 3. April auf das gesamte Staatsgebiet ausgeweitet. In dieser Zeit ist auch der Sport davon betroffen. Alle Mannschaftswettbewerbe werden ausgesetzt - unter anderem die höchste Fußball-Liga Serie A, die zuletzt bereits nur noch Geisterspiele absolviert hatte. Diese Entscheidung gab Italiens Nationales Olympisches Komitee (CONI) am Montagabend bekannt.

"Es gibt keinen Grund, die Sportveranstaltungen fortzusetzen, und ich denke dabei an die Fußballmeisterschaft. Es tut mir leid, aber alle Tifosi müssen das akzeptieren", erklärte auch der italienische Premierminister Giuseppe Conte am Montagabend. Ob die Spiele der Champions League und der Europa League ebenfalls betroffen sind, erläuterte Conte nicht.

Ebenfalls unklar blieb zunächst, was diese Entscheidung für die italienische Fußball-Nationalmannschaft bedeutet. Am 31. März soll der viermalige Weltmeister Testspielgegner Deutschlands in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft sein. Allerdings steht hinter der Austragung dieses Spiels bereits seit einigen Tagen ein großes Fragezeichen. Die Stadt Nürnberg hatte sich dafür ausgesprochen, die Partie abzusagen oder als Geisterspiel zu absolvieren.

CONI teilte mit, dass internationale Wettbewerbe, sowohl für Vereine als auch für Nationalmannschaften, die nicht in die Zuständigkeit des Italienischen Nationalen Olympischen Komitees fallen, durch diese Entscheidung des Nationalen Olympisches Komitees nicht tangiert seien.

Italien hat nach China die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten. Die Zahl der Todesopfer in Italien kletterte bis Montagabend auf 463. Mehr als 9000 Menschen sind infiziert.

Erst am Sonntag hatte das Spitzenspiel in der Serie A zwischen Juventus Turin und Inter Mailand stattgefunden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dies kritisierte unter anderem Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora scharf. "Die Fußballwelt fühlt sich gegen die Ansteckungsgefahr immun, man spricht nur von Geld", sagte er und drohte mit politischem Eingreifen: "Ich habe Vertrauen in den Fußballverband und werde noch bis Dienstag warten. Wenn der Fußball nicht seine Verantwortung übernimmt, wird es die Regierung tun."

Diesen Worten ließ die Regierung Taten folgen. Italien ist das erste Land, das diesen drastischen Schritt geht. Betroffen vom Coronavirus ist aber der Sport weltweit. Auch in Deutschland erscheinen Geisterspiele immer wahrscheinlicher. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Empfehlung ausgesprochen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. In letzter Instanz entscheiden in Deutschland die jeweiligen Gesundheitsämter.

+++ Update 9. März, 20:07 Uhr: Auch Bayern gegen Chelsea könnte zum Geisterspiel werden +++

Das Coronavirus könnte nun auch in Bayern zu Einschränkungen im Sport führen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Montagabend berichtete, will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss (CSU und Freie Wähler) am Montag in München geeinigt. Eine offizielle Bestätigung gab es am Abend zunächst nicht.

Betroffen wären unter anderem Heimspiele des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, darunter auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea in der kommenden Woche. Zudem die Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Spielen in Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte zuvor erneut drastischere Maßnahmen gefordert, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. "Ich ermuntere die Verantwortlichen ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen", sagte der CDU-Politiker am Montagmittag in Berlin. "Das heißt nicht, dass der Sport nicht stattfindet, sondern die Frage ist, unter wie vielen Beteiligten", führte er aus. Gemeint sind wohl Spiele unter Ausschluss der Zuschauer.

+++ Update 9. März, 16:47 Uhr: Frankfurt-Spiel in Basel abgesagt +++

Das Europa-League-Rückspiel von Eintracht Frankfurt beim FC Basel am 19. März wurde bereits abgesagt. "Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, dieses Fußballspiel nicht zu bewilligen - dies mit Blick auf den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und vor dem Hintergrund der behördlichen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sowie die Arbeitslast der Sanität Basel", heißt es in einer Stellungnnahme.

Die Eintracht trifft am Donnerstag im Hinspiel auf den schweizer Spitzenklub.

+++ Update 9. März, 16:13 Uhr: Olympische Fackel wird ohne Zuschauer entzündet +++

Die Zeremonie zum Start des Olympischen Fackellaufs wird aufgrund der Coronavirus-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. Das gab das griechische olympische Komitee am Montag bekannt. Es werden lediglich 100 geladene Gäste anwesend sein. Die Feierlichkeiten finden am Donnerstag in Olympia statt.

+++ Update 9. März, 14:58 Uhr: J-League stellt Spielbetrieb bis Ende März ein +++

Die japanische Fußball-Profiliga J-League wird den Spielbetrieb bis Ende März aussetzen. "Wir haben uns entschieden, Pflichtspiele bis Ende März zu verschieben", sagte Ligaboss Mitsuru Murai auf einer Pressekonferenz. Zuvor hatte die japanische Baseball-Profiliga den Saisonstart bis mindestens in den April verschoben.

+++ Update 9. März, 14:49 Uhr: Spahn ermuntert zu Spielabsagen +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den deutschen Sport im Lichte der Ausbreitung des Coronavirus erneut zur Absage von Großveranstaltungen aufgefordert. "Ich ermuntere die Verantwortlichen ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen", wiederholte Spahn am Montag in Berlin seine Empfehlung vom Sonntag.

"Es ist sicher leichter, auf ein Konzert, einen Klubbesuch, ein Fußballspiel zu verzichten als auf den täglichen Weg zur Arbeit", ergänzte Spahn und betonte: "Das meine ich sehr ernst: Auf diese Abstufung kommt es die nächsten Wochen und Monate an. Jeder muss das für sich abwägen." Er appelliere an die Eingenverantwortung des Einzelnen, Infektionsmöglichkeiten zu minimieren und den Kontakt zu anderen allgemein zu reduzieren.

+++ Update 9. März, 14:30 Uhr: DFL rechnet mit Geisterspielen +++

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit Geisterspielen am kommenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga. "Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag bei "Bild Live". Eine komplette Absage des Spieltags am kommenden Wochenende schloss Seifert hingegen aus.

+++ Update 9. März, 14:22 Uhr: Wolfsburg in der Europa League mit Zuschauern +++

Der VfL Wolfsburg wird sein Europa-League-Heimspiel gegen Schachtjor Donezk trotz der Corona-Krise mit Zuschauerbeteiligung absolvieren. Die Partie "ist Stand jetzt nicht gefährdet und kann unter Beteiligung von Zuschauern normal durchgeführt werden", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher: "Wir sind nach wie vor in engem Austausch mit der Stadt Wolfsburg, es erfolgt anhaltend eine Bewertung der Situation. Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, werden wir umgehend informieren."

+++ Update 9. März, 12:27 Uhr: Entscheidung über Revierderby erst am Dienstag +++

Die Entscheidung über ein "Geisterderby" zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag wird laut Auskunft des BVB "spätestens am Dienstag" fallen. Der Verein teilte am Montag mit, er rechne mit einer zeitnahen Entscheidung der zuständigen Behörden und wolle diesen nicht vorgreifen.

+++ Update 9. März, 12:14 Uhr: Six Nations - Rugby-Spiel zwischen Irland und Frankreich abgesagt +++

Der letzte Spieltag des Six Nations Turnier findet vorerst nur mit einem Spiel statt. Die ursprünglich für Samstag, 21 Uhr, angesetzte Partie zwischen Frankreich und Irland wurde vom Six Nations Komitee auf unbestimmte Zeit verschoben. Weitere Infos gibt es hier.

+++ Update 9. März, 11:44 Uhr: BVB mit Geisterspiel in Paris +++

Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch findet wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Publikum im Prinzenparkstadion statt. Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die UEFA mitgeteilt.

Diese Sport-Events wurden wegen des Coronavirus abgesagt/verschoben:

Fußball: Serie A bis zum 3. April ausgesetzt

Fußball: Europa-League-Rückspiel Basel vs. Frankfurt abgesagt (geplant 19.03.2020)

Tennis: Turnier Indian Wells abgesagt (geplant 12.03.2020)

Rugby: Six Nations Irland vs. Frankreich auf unbestimmte Zeit verschoben (geplant 14.03.2020)

Baseball: Start der Profiliga in Japan verschoben (geplant 20.03.2020)

Fußball: Qualifikationsspiele in Asien für die WM in Katar vorerst abgesagt

Formel 1: Das 2. Rennen der Saison in Bahrain findet ohne Zuschauer statt (22.02.2020)

Eishockey: Frauen-WM in Kanada abgesagt (geplant ab 31.03.2020)

Leichtathletik: Barcelona-Marathon auf Herbst verschoben (geplant 15.03.2020)

Ski alpin: Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo abgesagt (geplant 21./22.03.2020)

Radsport: Rennen Mailand-Sanremo abgesagt (geplant 21.03.2020)

Leichtathletik: Paris-Marathon auf 18.10.2020 verschoben (geplant 05.04.2020)

Fußball: Halbfinal-Partien der Coppa Italia auf Mitte Mai verschoben (geplant (04.03./05.03.2020)

Fußball: Alle Spiele der 1. und 2. Liga in der Schweiz bis Ende März abgesagt

