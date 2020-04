Hamburg (SID) - Es war ein kühler und trockener Tag, als Hans-Werner Grosse zu einer Legende wurde. Segelflieger lieben diese Bedingungen. Am 25. April 1972 flog "HWG" 1460,8 Kilometer in elfeinhalb Stunden von Lübeck nach Biarritz. Von der Ostsee bis zum Atlantik. Ohne Motor, ohne Halt, ohne GPS. Großes Flug war mehr als ein Weltrekord, er war eine Sensation.

Eigentlich wollte der Textilunternehmer, mittlerweile 97 Jahre alt, an diesem Tag nur bis Nantes fliegen. Doch Grosse entschied sich kurzerhand anders und verschenkte so einen Weltrekord für angemeldete Flüge. Sein Lohn war ein Eintrag in die Geschichtsbücher: "Ich habe mir gedacht: Um vier landet man noch nicht. Also bin ich einfach weitergeflogen."

Es sei ein Flug ins Ungewisse gewesen. "Das hätte nicht jeder gemacht. Aber es war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe", sagte der im vorpommerschen Swinemünde geborene Grosse. Und er verriet, dass er durchaus noch nach San Sebastian hätte fliegen können, "aber für Spanien hatte ich keine Karte mehr dabei."

Der Flug an die Biskaya war Grosses spektakulärster und wichtigster von insgesamt 49 Weltrekorden. Bis heute ist über Europa noch kein anderer Mensch in einem Segelflugzeug nonstop weiter geflogen. Nur in Amerika, wo bessere Thermik den Fliegern Flügel verleiht, wurde Grosse übertroffen.

Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg verschrieb er sich dem Segelfliegen. Ein Motor kommt Grosse nicht ins Flugzeug, wie er einmal etwas abschätzig begründete: "Das ist wie Autofahren in der Luft."