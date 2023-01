Köln (SID) - Die Deutsche Sporthilfe hat den Vertrag mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Thomas Berlemann um drei Jahre verlängert. Wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte, erhält der 59 Jahre alte frühere Wasserball-Nationalspieler einen Vertrag bis März 2026.

Christian Seifert, Vorsitzender des Sporthilfe-Aufsichtsrats, hob aus den Errungenschaften Berlemanns die gesteigerten Erträge trotz der Pandemie und die Einleitung eines "Transformations- und Digitalisierungsprozesses" hervor.

Am 21. Januar veranstaltet die Sporthilfe den 52. Ball des Sports in Frankfurt/Main. Ein "Leuchtturmprojekt", wie Berlemann im Interview mit der FAZ am Dienstag sagte, das dem Sport in Deutschland, der "sein Potenzial derzeit nicht annähernd" abrufe, als wichtige Kommunikationsplattform dienen soll.