München (SID) - Die deutschen Fallschirmspringer haben sich bei den vierten offenen Deutschen Indoor-Meisterschaften im Skydiving für die WM in Stellung gebracht. Die Siege bei den Titelkämpfen in München sicherten sich am Freitag und Samstag das Team Jochen Schweizer Arena Airfource (FS-4way open), Windobona Flytopia (Dynamic 2-way) und Roland Carl (Indoor Solo Freestyle).

Die drei im Vorfeld bereits favorisierten Mannschaften werden Deutschland auch bei den anstehenden Indoor-Weltmeisterschaften vom 19. bis 22. April in der Slowakei vertreten. Ebenfalls bei der WM mit dabei sein werden das Team Piteraq (FS 4-way female) sowie das Team ISB (Dynamic 2-way).

"Das war eine Meisterschaft auf allerhöchstem Niveau", sagte Ralph Schusser, der Sportdirektor des Deutschen Fallschirmsportverbandes (DFV). Die Springerinnen und Springer dürften die Reise zu den Titelkämpfen im April "optimistisch" antreten.