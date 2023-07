Die Finals finden im Jahr 2025 erstmals in Dresden statt. Wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Montag bekannt gab, wird das Multisportevent vom 31. Juli bis 3. August an der Elbe ausgetragen. Dabei werden die deutschen Meistertitel in zahlreichen Sportarten vergeben, ARD und ZDF übertragen erneut live.

Herz der Finals werden das neue Heinz-Steyer-Stadion und die dazugehörige Plaza. "Wir sind sehr stolz, dass das Multi-Sportevent nach Dresden kommt. Ich bin sicher, dass die sportbegeisterten Sachsen dem deutschen Spitzensport bei den Finals 2025 eine große Bühne bieten", sagte Hilbert.

Die drei Finals-Kernsportarten Leichtathletik, Triathlon und Turnen bilden das Gerüst der Finals. Das gesamte Sportprogramm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

In diesem Jahr findet das Event ab Donnerstag in der Region Rhein-Ruhr rund um Düsseldorf und Duisburg statt. 2024 wird es aufgrund der Olympischen Sommerspiele in Paris und kurzfristigen Terminverschiebung der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom keine Finals geben.

Das Event hatte 2019 seine erfolgreiche Premiere in Berlin erlebt. 2020 waren die Finals wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt worden, 2021 teilte sich die Region Rhein-Ruhr dann die Gastgeberrolle mit Berlin. 2022 war die deutsche Hauptstadt wieder alleiniger Ausrichter.