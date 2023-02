Köln (SID) - Die Champions League startet in die heiße Phase - mit einem Kracher. Rekordmeister Bayern München reist zur Wiederauflage des Endspiels von 2020 im Achtelfinal-Hinspiel zum französischen Primus Paris St. Germain. Bayern-Coach Julian Nagelsmann und seine Mannschaft erwartet ab 21.00 Uhr "ein Spiel auf Augenhöhe". Zeitgleich spielt außerdem der AC Mailand gegen Tottenham Hotspur.

Die DSV-Mannschaft nimmt nach sechs Anläufen bei dieser WM ohne absolutes Top-Ergebnis die erste Medaille ins Visier. Im Mixed Team Parallel Event ab 12.00 Uhr stehen die Vorzeichen gut. Lena Dürr und Linus Straßer sind in starker Form zur WM gereist, vor zwei Jahren in Cortina d'Ampezzo gewann Deutschland die Bronzemedaille, bei Olympia 2022 in Peking gar Silber.

Nach den starken Auftritten inklusive zweier Medaillen von Denise Herrmann-Wick wollen die deutschen Männer bei der Biathlon-WM in Oberhof endlich ebenfalls Edelmetall gewinnen. Im Einzelrennen über 20 km geht es am Dienstag ab 14.30 Uhr um den nächsten WM-Titel - Favorit ist allerdings Norwegens Dominator Johannes Thingnes Bö.