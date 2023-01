Köln (SID) - Tabellenführer Bayern München empfängt zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde den 1. FC Köln, der zuletzt mit einem 7:1 gegen Weder Bremen glänzte. Ebenfalls ab 20.30 Uhr erwartet die TSG Hoffenheim den VfB Stuttgart, Hertha BSC trifft auf den VfL Wolfsburg. Eröffnet wird die erste englische Woche des Jahres bereits ab 18.30 Uhr mit der Partie zwischen Schlusslicht Schalke 04 und RB Leipzig.

Der Grieche Stefanos Tsitsipas trifft im Viertelfinale der Australian Open auf den Tschechen Jiri Lehecka, zudem bekommt es US-Profi Sebastian Korda mit dem Russen Karen Chatschanow zu tun. Auch bei den Frauen startet die Runde der letzten Acht: US-Hoffnung Jessica Pegula spielt gegen die frühere Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka, Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan gegen Jelena Ostapenko aus Lettland.

Zwei Tage nach Rang vier in Kitzbühel bekommt Linus Straßer eine neue Podest-Chance im Slalom. Beim Nachtrennen in Schladming/Österreich (17.45/20.45 Uhr) gehen für den Deutschen Skiverband zudem Sebastian Holzmann, David Ketterer, Adrian Meisen und Alexander Schmid an den Start.