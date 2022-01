Köln (SID) - Die Vierschanzentournee startet in Innsbruck in die zweite Hälfte, die Chancen der deutschen Skispringer auf den ersten Gesamtsieg seit 20 Jahren könnten besser stehen. Markus Eisenbichler liegt als Vierter noch am besten im Rennen. Überragend sprang bisher der Japaner Ryoyu Kobayashi mit zwei Siegen. Das Springen auf der Schanze am Bergisel beginnt um 13.30 Uhr.

Vor dem Weltcup-Slalom in Zagreb nehmen die Corona-Sorgen im alpinen Ski-Zirkus zu. Sotschi-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin fällt nach einem positiven Test aus. Auch drei Schweizer Skirennläuferinnen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Im deutschen Team ist noch kein Fall bekannt. Ab 13.00 Uhr hofft vor allem Lena Dürr auf den nächsten Podestplatz.