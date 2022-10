Köln (SID) - Die Sport-Höhepunk am Dienstag, 4. Oktober

FUSSBALL: Bayern, Bayer und Frankfurt in der Königsklasse

EISHOCKEY: Stanley-Cup-Sieger Sturm spielt in Deutschland vor

FUSSBALL: Rekordmeister Bayern München kann in der Champions League mit dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel einen gewaltigen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Gegen den tschechischen Meister Viktoria Pilsen ist die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ab 18.45 Uhr haushoher Favorit. Ihre zweiten Siege peilen Bayer Leverkusen und Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt an. Die Werkself ist um 21.00 Uhr beim FC Porto gefordert, zeitgleich empfängt die SGE den englischen Topklub Tottenham Hotspur.

EISHOCKEY: Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm schaut in der NHL-Saisonvorbereitung mit seinem neuen Team San Jose Sharks in Deutschland vorbei. Um 20.00 Uhr trifft der gebürtige Augsburger, der im Sommer noch zum Meisterteam der Colorado Avalanche gezählt hatte, in der Hauptstadt in einem Testspiel auf DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin.