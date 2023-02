Köln (SID) - Die Bundesliga-Überflieger von Union Berlin wollen auch in der Europa League nach den Sternen greifen und treten in der Zwischenrunde zum Hinspiel bei Ajax Amsterdam an. Beim niederländischen Rekordmeister müssen sich die Köpenicker keinesfalls verstecken, die Mannschaft von Trainer Urs Fischer reist mit viel Selbstvertrauen ins Nachbarland. Anstoß ist um 18.45 Uhr. Um 21 Uhr empfängt Bayer Leverkusen im Kampf um einen Platz im Achtelfinale den AS Monaco um Keeper Alexander Nübel.

Dominator Johannes Thingnes Bö greift in Oberhof nach seinem fünften WM-Gold und will damit Historisches schaffen: Noch nie gewann ein Mann fünf Titel bei einer WM. Im Single-Mixed-Wettbewerb, in dem jeweils ein Mann und eine Frau zusammen antreten und sich auch die DSV-Athleten etwas ausrechnen, kämpft der Norweger ab 15.10 Uhr um den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere.

Nach der überraschenden Trennung von ihrem Chefcoach Mike Day will Mikaela Shiffrin bei der Ski-WM im französischen Meribel endlich das erste Gold einfahren. Im Riesenslalom steht der US-Amerikanerin mit der Schwedin Sara Hector sowie den Italienerinnen Marta Bassino und Federica Brignone aber starke Konkurrenz gegenüber. Der erste Durchgang startet um 9.45 Uhr, ab 13.30 Uhr fällt die Entscheidung.