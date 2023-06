Für die deutschen U21-Fußballer beginnen bei der EM in Georgien am Donnerstag die Mission Titelverteidigung und das Rennen um drei Plätze für das Olympia-Turnier 2024 in Paris. Zum Vorrunden-Auftakt in der Gruppe C trifft die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo in Kutaissi auf Israel. Weitere deutsche Gegner sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni).

Die deutschen Basketballerinnen spielen bei ihrem EM-Comeback nach zwölf Jahren am Donnerstag im slowenischen Ljubljana um den Einzug ins Halbfinale. Im ersten EM-Viertelfinale eines deutschen Frauen-Teams seit dem Gewinn der Bronzemedaille 1997 trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis auf den viermaligen Titelträger Spanien.

In Berlin werden die Special Olympic World Games für Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung fortgesetzt. Parallel zum Großereignis in der deutschen Hauptstadt steht bei den European Games im polnischen Krakau der zweite Wettkampftag mit Entscheidungen in acht Sportarten auf dem Programm.