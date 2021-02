Köln (SID) - Zum Auftakt des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga wird das Stadion zum Eisschrank. Wenn RB Leipzig um 20.30 Uhr den FC Augsburg empfängt, wird in Sachsen klirrende Kälte herrschen. Leipzig will dennoch mit einem Sieg an Spitzenreiter Bayern München dranbleiben, die Gäste brauchen nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen dringend ein Erfolgserlebnis.

Tennis-Star Alexander Zverev kämpft bei den Australian Open in Melbourne um den Einzug ins Achtelfinale. Dazu muss der Weltranglistensiebte aus Hamburg den Franzosen Adrian Mannarino bezwingen. Die Bilanz spricht eindeutig für Zverev: Alle bisherigen fünf Duelle entschied der US-Open-Finalist für sich.

Nach dem enttäuschenden Auftakt mit Platz sieben in der Mixed-Staffel sind Deutschlands Biathleten bei der WM in Pokljuka um Wiedergutmachung bemüht. Beim Sprint der Männer über 10 km ab 14.30 Uhr nehmen Arnd Peiffer, Erik Lesser und Co. die nächste Medaillenchance ins Visier.