Köln (SID) - Nach acht Spielen ohne Sieg hat der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga die nächste Chance zur Wende. Ab 20.30 Uhr tritt der Tabellenvorletzte bei der TSG Hoffenheim an und muss dringend punkten. Schon jetzt beträgt der Rückstand zum 15. Platz vier Zähler, zu Relegationsrang 16 sind es drei. Wieder einsatzfähig sind Sasa Kalajdzic, Tanguy Coulibaly und Enzo Millot.

In der WM-Qualifikation steht für die deutschen Basketballer das erste von zwei Länderspielen gegen Israel an. In Tel Aviv geht es ab 13.30 Uhr gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe D, die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert steht mit der Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage unter Druck. Auch mit Blick auf die zweite Qualifikationsphase wäre ein Sieg äußerst wertvoll.

Nur fünf Tage nach dem Ende der Olympischen Spiele in Peking sind die Skispringer und Skispringerinnen wieder im Weltcup gefordert. Die Team-Bronze-Gewinner Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Stephan Leyhe sowie Severin Freund und Pius Paschke treten ab 17.10 Uhr im finnischen Lahti zum Einzel an. Die Frauen sind um 15.00 Uhr in Hinzenbach im Teamspringen gefordert. Nicht dabei in Österreich ist Olympia-Silbermedaillengewinnerin Katharina Althaus wegen eines positiven Coronatests.