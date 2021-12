Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 31. Dezember:

SKISPRINGEN: Qualifikation für zweites Springen bei der Vierschanzentournee

SKILANGLAUF: Dritte Etappe bei der Tour de Ski

SKISPRINGEN: Nach dem Auftakt in Oberstdorf steht bei der Vierschanzentournee die Qualifikation für das zweite Springen in Garmisch-Partenkirchen an. Ab 14.00 Uhr springen Mitfavorit Karl Geiger und Co. um eine gute Ausgangsposition für den letzten Wettkampf in Deutschland. Nach dem Neujahrsspringen geht es am 4. und 6. Januar in Innsbruck und Bischofshofen weiter.

SKILANGLAUF: Nach den ersten beiden Rennen in der Schweiz sind die deutschen Langlauf-Teams am letzten Tag des Jahres in Oberstdorf gefordert. Katharina Hennig hofft ab 15.25 Uhr im Massenstart über 10 km auf eine Top-Ten-Platzierung. Die Männer gehen schon ab 12.55 Uhr über 15 km an den Start.