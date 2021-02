Köln (SID) - Nach einem bisher wechselhaften Biathlon-Winter wartet im slowenischen Pokljuka das Saison-Highlight auf die deutschen Athleten. Eine Medaille in der Mixed-Staffel am ersten Tag der WM am Mittwoch würde dem Team Schwung für die kommenden Aufgaben geben. In der Mixed-Staffel werden erstmals bei einer WM die Männer den Anfang machen. Start ist um 15.00 Uhr.

Auf Dominik Koepfer wartet in der zweiten Runde der Australian Open ein echter Hammer. Am frühen Mittwochmorgen trifft der 26-Jährige auf US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich. Alexander Zverev ist in seinem Match dagegen klarer Favorit. Sein Duell mit Qualifikant Maxime Cressy beginnt im Laufe des Vormittags (MEZ).