Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 14. September

FUSSBALL: Dortmund fordert Ex-Torjäger Haaland, RB bei den Königlichen

TENNIS: Deutschland ohne Zverev gegen Frankreich nur Außenseiter

FUSSBALL: Vizemeister Borussia Dortmund und DFB-Pokalsieger RB Leipzig stehen am zweiten Gruppenspieltag der Champions League vor schweren Aufgaben. Der BVB tritt beim englischen Meister Manchester City an und trifft dabei auf seinen bestens aufgelegten Ex-Torjäger Erling Haaland. Leipzig, mit einer Heimniederlage in den Wettbewerb gestartet, muss bei Titelverteidiger und Rekordsieger Real Madrid ran. Beide Begegnungen werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

TENNIS: Ohne seinen erneut verletzten Topspieler Alexander Zverev ist das deutsche Davis-Cup-Team vor dem Auftakt des Zwischenrundenturniers in Hamburg gegen Frankreich noch stärker in die Außenseiterrolle geraten. Das erste Match am Rothenbaum, wo eigens ein Hartplatz verlegt wurde, beginnt um 14.00 Uhr.