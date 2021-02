Köln (SID) - FUSSBALL: Die "Sixpacker" sind zurück im Liga-Alltag: Zum Abschluss des 21. Spieltags empfängt Rekordmeister Bayern München Aufsteiger Arminia Bielefeld. Drei Tage nach dem Gewinn des Weltpokals in Katar müssen die Bayern dabei auf den mit Corona infizierten Thomas Müller verzichten. Insgesamt fehlen Trainer Hansi Flick sieben Profis. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.

SKI ALPIN: Nach dem Silberrausch der ersten WM-Tage wird es für den Deutschen Skiverband in Cortina d'Ampezzo schwieriger. In der Kombination der Männer, die um 10.00 Uhr mit dem Super-G beginnt, sind andere Fahrer favorisiert. Bei den Frauen ist keine Deutsche am Start. Nach dem Super-G stehen am Nachmittag die Slaloms auf dem Programm.

TENNIS: Für Ashleigh Barty soll es der nächste Schritt zum Heimtitel werden, Rafael Nadal will seinem 21. Grand-Slam-Sieg näher kommen. Die beiden Stars aus Australien und Spanien spielen am Montag bei den Australian Open um den Einzug ins Viertelfinale. Barty trifft ab 9.00 Uhr auf Shelby Rogers aus den USA, Nadal bekommt es zuvor mit Fabio Fognini aus Italien zu tun.