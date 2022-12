Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Montag, 26. Dezember

FUSSBALL: Boxing Day in England

HANDBALL: Kiel kann Tabellenführung übernehmen

FUSSBALL: Acht Tage nach dem Finale der WM in Katar steht in der Premier League der traditionelle Boxing Day an. Für Jürgen Klopps FC Liverpool beginnt mit dem Spiel gegen Aston Villa eine Aufholjagd: Die Reds stehen mit nur 22 Punkten aus 14 Spielen auf Rang sechs und haben 15 Zähler Rückstand zu Überraschungstabellenführer FC Arsenal.

HANDBALL: Mit einem Sieg gegen GWD Minden kann Rekordmeister THW Kiel zumindest vorübergehend die Tabellenführung von den spielfreien Füchsen Berlin übernehmen. Der amtierende Meister SC Magdeburg hat es mit Frisch Auf Göppingen zu tun, die Rhein-Neckar-Löwen treten gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen an.