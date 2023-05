Am zweiten Turniertag der French Open in Paris schlagen vier deutsche Tennisprofis auf. Vor einer kniffligen Erstrundenpartie steht der formstarke Jan-Lennard Struff gegen den jungen Tschechen Jiri Lehecka. Zudem sind Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Daniel Altmaier im Einsatz. Die vier Matches finden alle ab Nachmittag statt.

In der Basketball-Bundesliga beginnt am Pfingstmontag das zweite Play-off-Halbfinale. Dabei treffen im Kampf um einen Platz in der Endspielserie Hauptrundensieger und Champions-League-Gewinner Telekom Baskets Bonn sowie die MHP Riesen Ludwigsburg aufeinander. Im ersten von maximalen fünf Duellen haben die Rheinländer Heimrecht.