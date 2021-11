Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Montag, 29. November:

TISCHTENNIS: Boll kämpft in der Nacht ums WM-Finale

FUSSBALL: Lewandowski hofft auf den Ballon d'Or

TISCHTENNIS: Timo Boll hat eine Medaille bei der Tischtennis-WM in Houston/Texas bereits sicher, will aber mit aller Macht ins Endspiel. Der 40-Jährige trifft in der Nacht zu Montag um 1.50 Uhr deutscher Zeit im Halbfinale auf den nicht einmal halb so alten Schweden Truls Möregardh. Für den angeschlagenen Düsseldorfer wäre der Finaleinzug der größte Erfolg WM-Erfolg seiner Karriere.

FUSSBALL: In Paris wird der Ballon d'Or für den besten Fußballer des Kalenderjahres vergeben. Einer der Topfavoriten auf die Auszeichnung ist Bayern Münchens Superstar Robert Lewandowski. Aber auch Borussia Dortmunds Wunderstürmer Erling Haaland zählt zu den 30 Nominierten. Die Veranstaltung, bei der unter anderem auch der Ballon d'Or Feminin für die beste Fußballerin des Jahres vergeben wird, startet um 20.30 Uhr.