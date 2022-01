Köln (SID) - SKISPRINGEN: In Innsbruck startet ab 13.30 Uhr die Qualifikation zum dritten Springen der Vierschanzentournee. Nach seinem starken Auftritt und dem zweiten Platz beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen ruhen nach der Halbzeit die deutschen Tournee-Hoffnungen auf Markus Eisenbichler. Am Bergisel ist aber der Gesamtführende Ryoyu Kobayashi aus Japan der Topfavorit.

SKILANGLAUF: Die fünfte und vorletzte Station der Tour de Ski führt die Athletinnen und Athleten in das italienische Val di Fiemme. Die Männer, bei denen sich Janosch Brugger als einziger Deutscher unter den besten 30 platziert hat und auf ein Olympiaticket hofft, starten ab 14.50 Uhr in ihren 15 km langen Massenstart. Zuvor gehen die Frauen ab 12.40 Uhr auf die 10-km-Strecke.

DARTS: Im Londoner "Ally Pally" wird es am Montag noch einmal wild. Dann findet die Darts-Weltmeisterschaft im Finale ihren Höhepunkt. Fest steht, dass es einen anderen Sieger geben wird als bei der vergangenen WM. Für Titelverteidiger Gerwyn Price war diesmal bereits im Viertelfinale Endstation.