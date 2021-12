Köln (SID) - Nach elf Jahren gibt es in der Bundesliga wieder ein Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Der BVB muss dabei aber auf Trainer Marco Rose verzichten, der vergangene Woche im Topspiel gegen Bayern München Gelb-Rot gesehen hatte. Die Spitzenreiter aus München empfangen ihrerseits den FSV Mainz 05. Zudem treffen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim sowie Hertha BSC und Arminia Bielefeld ab 15.30 Uhr aufeinander. Im Abendspiel ab 18.30 Uhr hat der VfL Wolfsburg den VfB Stuttgart zu Gast.

Die Formel-1-Saison 2021 geht mit großen Schritten ihrem Ende entgegen. Am Samstag fällt die erste wichtige Entscheidung im finalen Qualifying. Ab 14.00 Uhr kämpfen die punktgleichen WM-Konkurrenten Max Verstappen im Red Bull und Lewis Hamilton im Mercedes um die Pole-Position. Im dritten freien Training ab 11.00 Uhr können die Teams dafür letzte Erkenntnisse gewinnen.

Der Auftakt in das Biathlon-Wochenende in Hochfilzen ist schon einmal gelungen: Johannes Kühn sicherte sich im Sprint am Freitag den ersten deutschen Sieg des Olympia-Winters. Diesen Schwung wollen die DSV Athleten und Athletinnen mit in die kommenden Tage nehmen und nach dem etwas enttäuschendem Auftakt in Östersund, die nächsten guten Ergebnisse einfahren. Die Verfolgung der Männer startet um 12.15 Uhr, anschließend gehen die Frauen ab 14.15 in der Staffel auf die Runde.