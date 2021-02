Köln (SID) - Am Samstag steht in der Fußball-Bundesliga der Abstiegskampf im Fokus. Schlusslicht Schalke 04 gastiert um 18.30 Uhr bei Union Berlin. Die Knappen stehen unter enormem Druck, das rettende Ufer ist neun Punkte entfernt. Bereits um 15.30 Uhr möchte der Vorletzte Mainz 05 bei Bayer Leverkusen an den jüngsten 1:0-Erfolg gegen Union anknüpfen. Der Tabellen-15. Hertha BSC ist zeitgleich beim VfB Stuttgart gefordert.

Nach dem enttäuschenden siebten Platz in der Mixed-Staffel nehmen die deutschen Biathletinnen um Denise Herrmann und Franziska Preuß bei der WM in Pokljuka das Podest ins Visier. Beide Athletinnen überzeugten in der Staffel mit einer starken Laufform, nun soll im Sprint über 7,5 km ab 14.30 Uhr auch eine Medaille herausspringen.

Eine Woche nach WM-Gold im Zweier greift Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich im sächsischen Altenberg auch nach dem Titel im großen Schlitten. Der Oberbärenburger ist haushoher Favorit vor den ersten beiden von vier Läufen am Samstag um 15.45 und 17.15 Uhr.

Bei der Alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo geht es um das prestigeträchtige Gold in der Abfahrt. Kira Weidle als einzige deutsche Starterin gehört zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen, im letzten Training überraschte die Starnbergerin als Fünfte. Die Favoritinnen ab 11.00 Uhr heißen aber Corinne Suter, Breezy Johnson, Ester Ledecka und Super-G-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami. Als letzte Deutsche gewann Rosi Mittermaier 1976 Gold in der Königsdisziplin.