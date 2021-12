Köln (SID) - Kurz vor Weihnachten will Borussia Mönchengladbach seine Krise in der Fußball-Bundesliga beenden, zum Hinrundenabschluss reist die Mannschaft von Trainer Adi Hütter zur momentan so starken TSG Hoffenheim - mit vier Niederlagen in Serie im Gepäck. Das Duell ist eine von fünf Partien um 15.30 Uhr, am Abend ist Borussia Dortmund zudem bei Hertha BSC gefordert. Um 18.30 Uhr braucht der BVB Punkte, um nicht schon zum Jahresende aussichtslos hinter Spitzenreiter FC Bayern zurückzuliegen.

Anderthalb Wochen vor dem Start der Vierschanzentournee treten die deutschen Skispringer zur Generalprobe in der Schweiz an. Das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher sieht sich im Aufwind und will dies auch in Engelberg beweisen. Der Bundestrainer wird dabei auf das zuletzt bewährte Personal um Markus Eisenbichler und Karl Geiger setzen, Severin Freund ist weiterhin nicht dabei.

Nach den schlechtesten Sprintrennen des Olympia-Winters wollen die deutschen Biathleten in den Verfolgern am Samstag in Annecy-Le Grand-Bornand wieder zurückschlagen. Die Frauen starten um 13.00 Uhr ins Jagdrennen, Denise Herrmann plant von Platz 14 aus eine Aufholjagd. Die Männer legen um 15.00 Uhr los, Philipp Nawrath hat als 16. die beste Ausgangsposition der DSV-Athleten.