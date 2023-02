Frankfurt am Main (SID) - Am 21. Bundesliga-Spieltag steht mit dem Gastspiel von Bayern München bei Borussia Mönchengladbach ein echter Klassiker an. Zwar gilt der Rekordmeister aus München als Favorit, aber die Gladbacher können auf eine starke Bilanz blicken, gewannen sie doch dei der letzten vier Heimspiele gegen die Bayern. Zudem kehrt Torhüter Yann Sommer nach seinem Winterwechsel zum FCB erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Am Abend ab 18.30 Uhr empfängt Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt noch Werder Bremen.

Am vorletzten Tag der Heim-WM in Oberhof stehen die Staffel-Wettbewerbe der Männer und Frauen auf dem Programm. Während bei den Männern Norwegen als Top-Favorit gilt und das deutsche Team auf einen Podestplatz hofft, können die Frauen auch dank ihrer formstarken Schlussläuferin Denise Herrmann-Wick von einem Sieg träumen. Die Männer starten um 11.45 Uhr, die Frauen rund vier Stunden später um 15.00 Uhr.

Nach dem vierten Platz bei Olympia peilt Lena Dürr nun bei den Weltmeisterschaften in Meribel im Slalom eine Medaille an. Hinter Überfliegerin Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova zählt sie zu den Favoritinnen. Neben Dürr sind noch Andrea Filser, Jessica Hilzinger und die erst 19 Jahre alte Emma Aicher für Deutschland am Start. Der erste Durchgang beginnt um 10.00 Uhr, das Finale startet um 13.30 Uhr.