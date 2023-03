Köln (SID) - Im Meisterschaftskampf der Fußball-Bundesliga kann Borussia Dortmund vorlegen und vorerst an die Tabellenspitze springen. Der BVB bekommt es im eigenen Stadion um 18.30 Uhr mit dem 1. FC Köln zu tun. Zuvor steigt im Kraichgau ab 15.30 Uhr der Abstiegs-Kracher zwischen Hoffenheim und Hertha BSC, bei dem vor allem TSG-Coach Pellegrino Matarazzo nach langer Niederlagenserie mächtig unter Druck steht.

Beim Weltcup-Finale in Oslo will Benedikt Doll nach seinem dritten Platz im Sprint auch in der Verfolgung wieder ganz vorne mitmischen. Das Rennen der Männer am Holmenkollen startet um 12.45 Uhr. Im Anschluss steht der zweite Teil der Abschiedsvorstellung von Denise Herrmann-Wick auf dem Programm. Vier Tage nach ihrer Rücktrittsankündigung geht die Olympiasiegerin ab 15.10 Uhr in der Verfolgung an den Start.

FORMEL 1: Beim Großen Preis von Saudi-Arabien ist die zweite Pole Position der Saison zu vergeben. Weltmeister und Dominator Max Verstappen reiste wegen einer Magenverstimmung erst verspätet nach Dschidda, ist aber dennoch Favorit. Auch auf Altmeister Fernando Alonso im Aston Martin werden viele Augen gerichtet sein. Das Qualifying startet um 18.00 Uhr MEZ.

Im norwegischen Vikersund geht es weit hinaus, wenn die Skispringer um Markus Eisenbichler ins Fliegen kommen. Im Rahmen der Raw-Air-Tour in Norwegen steht um 16.30 Uhr das Einzel im Skifliegen der Männer an. Zuvor kommen die Skispringerinnen um Rekordweltmeisterin Katharina Althaus im Training ab 10.00 Uhr erstmals in den Genuss des Skifliegens.