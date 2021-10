Köln (SID) - Das Champions-League-Quartett der Fußball-Bundesliga ist am Samstag wieder im Alltag gefordert. Pokalsieger Borussia Dortmund steht nach der 0:4-Rekordniederlage bei Ajax Amsterdam bei Arminia Bielefeld im Blickpunkt. Titelverteidiger Meister Bayern München will auch ohne Trainer Julian Nagelsmann seine Tabellenführung gegen die TSG Hoffenheim festigen. Wiedergutmachung streben auch Vizemeister RB Leipzig gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth und der VfL Wolfsburg gegen das Überraschungsteam SC Freiburg an.

Schalke 04 kann in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag vorübergehend mit Spitzenreiter FC St. Pauli gleichziehen und damit seine Aufstiegsambitionen unterstreichen. Der Bundesliga-Absteiger geht gegen Dynamo Dresden als Favorit ins Spiel. Auch Altmeister 1. FC Nürnberg kann sich durch einen Sieg gegen den 1. FC Heidenheim in der Spitzengruppe festsetzen. Darmstadt 98 kämpft unterdessen bei Holstein ebenso um Anschluss zu den Topteams wie der Karlsruher SC bei Fortuna Düsseldorf.

Im alpinen Ski-Weltcup beginnt am Samstag die Olympia-Saison. Etwas mehr als drei Monate vor Eröffnung der Winterspiele in Peking steht im österreichischen Sölden als erster Wettbewerb der Riesenslalom der Frauen auf dem Programm. Für den Deutschen Ski-Verband gehen dabei Andrea Filser und Marlene Schmotz auf die Piste und kämpfen um die Erfüllung der Olympia-Norm.