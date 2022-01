Berlin (SID) - Lokalmatadorin Ashleigh Barty und die US-Amerikanerin Danielle Collins bestreiten bei den Australian Open in Melbourne am Samstag das Damen-Finale. Die Weltranglistenerste und Wimbledonsiegerin Barty hat dabei die Chance, als erste Australierin seit 1978 beim Heimspiel den ersten Grand-Slam-Titel der Saison zu holen.

Weniger als eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele testen viele Peking-Fahrer in Weltcup-Wettbewerben noch einmal ihre Form. Im Blickpunkt stehen dabei am die Einzelspringen für Männer und Frauen auf der Schanze in Willingen. Die Skirennläuferinnen bestreiten in Garmisch-Partenkirchen auf der berühmten Kandahar ein Abfahrtsrennen. Im österreichischen Seefeld sind die nordischen Kombinierer gefordert.