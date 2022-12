Köln (SID) - Der Meister zu Gast beim Spitzenreiter: In der Handball-Bundesliga steht am Sonntag für den SC Magdeburg um 14.00 Uhr das schwere Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin an. Mit einem Sieg beim Spitzenreiter könnte der Titelverteidiger auf Platz drei vorrücken.

Beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt hoffen die Adler des Deutschen Skiverbandes am Sonntag im abschließenden Wettbewerb von der Großschanze nach den Podestplätzen im Auftaktspringen von der Hochfirstschanze und im Mixed auf einen weiteren Podiumsrang. Für das Männer-Team um Karl Geiger bedeutet der Wettkampf bereits eine der letzten Standortbestimmung vor der Vierschanzentournee.

Die deutschen Biathletinnen um Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick wollen es am Sonntag den Männern gleichtun und mit der Staffel auf das Podest laufen. Danach beginnt für die DSV-Männer mit dem Sprint-Neunten Justus Strelow das abschließende Verfolgungsrennen.