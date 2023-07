Formel-1-Weltmeister Max Verstappen peilt beim Großen Preis von Österreich den nächsten Schritt zu seinem dritten Titelgewinn in Folge an. In Spielberg geht der niederländische Red-Bull-Pilot nach sechs Erfolgen in den acht bisherigen Grands Prix und dank der Pole Position als Topfavorit ins Rennen.

Die Karawane der Radprofis rollt auch am zweiten Tag der Tour de France zunächst weiter durch das spanische Baskenland. Nach dem Auftakt auf dem Rundkurs um Bilbao stehen für das Peloton 209 km von Vitoria-Gasteiz über fast durchgehend welliges Terrain nach San Sebastian auf dem Programm. Die Fahrer müssen dabei wieder fünf kategorisierte Anstiege überwinden.

Zum Abschluss des CHIO in Aachen dürfen sich die Reitsport-Fans noch einmal auf zwei Höhepunkte freuen. In der Soers steht für die Dressurreiter nach dem Nationenpreis am Vortag die Kür auf dem Programm und für die Springreiter der Große Preis von Aachen.

Auf der Galopp-Rennbahn in Hamburg-Horn wird am Sonntag das mit insgesamt 650.000 Euro dotierte Deutsche Derbys gestartet. Als Favoriten auf den Gewinn des Blauen Bands und die 390.000 Euro Siegprämie gelten die Hengste Straigt unter Eduardo Pedroza und Mr. Hollywood mit Lukas Delozier im Sattel.