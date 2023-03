Köln (SID) - Im Kampf um einen erneuten Platz in der Champions League steht Eintracht Frankfurt am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor einer schweren Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner muss beim VfL Wolfsburg antreten, der selbst um einen Platz in einem europäischen Wettbewerb kämpft. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr, zuvor treffen um 15.30 Uhr Bayer Leverkusen und Hertha BSC aufeinander.

In der Formel 1 werden die ersten Punkte der neuen und 23 Rennen umfassenden WM-Saison vergeben. Beim Großen Preis von Bahrain ab 16.00 Uhr ist Red Bull mit Titelverteidiger Max Verstappen erneut favorisiert. Einen starken Eindruck im Training hinterließ Aston Martin mit dem spanischen Altmeister Fernando Alonso. Rückkehrer Nico Hülkenberg rechnet sich mit seinem Haas einen Platz in den Punkten aus. Der Emmericher ist der einzige deutscher Fahrer in der diesjährigen Saison.

SKI NORDISCH: Der 50-km-Skilanglauf bildet traditionell den Abschluss bei Nordischen Skiweltmeisterschaften. Im Massenstartrennen der Männer im klassischen Stil ab 12.00 Uhr geht auch das deutsche Duo Jonas Dobler und Albert Kuchler an den Start. Mit der Medaillenvergabe dürften beide aber nichts zu haben. Die Favoriten sind der Finne Iivo Niskanen sowie die beiden Norweger Simen Hegstad Krüger und Johannes Hösflot Kläbo.

In der Handball-Bundesliga kommt es einem Showdown. Um 14.00 Uhr empfängt Titelverteidiger SC Magdeburg den aktuellen Tabellenführer Füchse Berlin. Die Gäste könnten mit einem Sieg den Verfolger von der Börde vorerst abschütteln.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo will bei den EM-Titelkämpfen in Istanbul ihr erstes internationales Gold in der Halle gewinnen. Die 29-Jährige zog als Zweite der Quali mit 6,87 m ins Finale um 17.50 Uhr ein und trifft dort in einem erneuten Duell auf Europameisterin Ivana Vuleta, die in der Qualifikation 6,98 m erzielt hatte.