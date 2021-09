Köln (SID) - Der Lebensmittel-Discounter Netto unterstützt mit einer Spendenaktion Sportvereine. Die Kassen- und Pfandspenden in den 4260 Filialen gehen vom 4. Oktober bis zum 13. November komplett an die Klubs der jeweiligen Regionen. Insgesamt nehmen 1685 Sportvereine an der Aktion "Bring dich ein für deinen Verein" teil, sie erhalten die Spenden der nächstgelegenen Filialen.