Frankfurt/Main (SID) - Die Slalom-Kanutin Andrea Herzog ist Deutschlands Eliteschülerin des Jahres 2019. Die 20-Jährige wurde am Montag im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) geehrt. Die Bahnradsportlerin Alessa-Catriona Pröpster (18) landete auf Platz zwei vor Schwimmerin Isabel Gose (17).

Der DOSB zeichnet die Eliteschülerinnen und Eliteschüler seit 2009 aus. Die Preisträger erhalten Stipendien in Höhe von 5000 Euro für Platz eins sowie jeweils 3000 Euro für die Plätze zwei und drei. Geehrt werden die drei bundesweit Besten der insgesamt 43 Eliteschulen des Sports, gewürdigt wird die erfolgreiche Verknüpfung von sportlicher Karriere und schulischer Ausbildung.

Herzog besuchte die Eliteschule des Sports in Leipzig und schloss ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,1 ab. Im vergangenen September gewann sie bei den Weltmeisterschaften der Erwachsenen in Spanien die Goldmedaille im Einer-Canadier. Damit schaffte Herzog auch die sportliche Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio und hat gute Chancen auf eine Nominierung.