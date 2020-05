Köln - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die Kampagne "Support Your Sport" ins Leben gerufen. Mit der Aktion wolle man deutsche Sportvereine in der Coronakrise unterstützen, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.

"Wir alle müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die einzigartige Vielfalt von Sportdeutschland mit unseren 90.000 wertvollen Vereinen erhalten bleibt", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Sportstars wie der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker, Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann oder der ehemalige Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar werben mit ihrem Gesicht für die Kampagne.

Spenden werden gesammelt

Im Zuge der Aktion werden unter anderem Spenden gesammelt und darauf aufmerksam gemacht, durch eine Mitgliedschaft lokale Vereine zu unterstützen. Vereinsmitglieder "sollten jetzt solidarisch handeln und Hilfe und Unterstützung zurückgeben, indem sie im Verein Mitglied bleiben oder sich engagieren", sagte die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.

Ende März hatte der DOSB zur Unterstützung des deutschen Sports in der Coronakrise einen Solidarfonds aufgelegt. Die Stiftung Deutscher Sport hatte nach Beschluss des DOSB einen Grundstock von einer Million Euro bereitgestellt.

