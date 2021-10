Köln (SID) - Eva Werthmann wird zum 1. November 2021 die Leitung der Verbandskommunikation des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) übernehmen. Die 38-Jährige, aktuell bei der Deutschen Triathlon Union (DTU) als Pressesprecherin beschäftigt, tritt beim DOSB die Nachfolge von Ulrike Spitz an, die am 1. Dezember in den Ruhestand geht. Dies teilte der DOSB am Mittwoch mit. Spitz (65) hatte ihren Posten am 1. September 2015 angetreten.