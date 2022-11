Melbourne (SID) - England hat sich zum Kricket-Weltmeister in der kürzeren T20-Version gekrönt und hält damit als erste Nation beide WM-Titel. Nach dem Triumph in der Ein-Tages-Variante 2019 im eigenen Land gewannen die Engländer am Sonntag im Melbourne Cricket Ground das T20-Finale vor 80.462 Zuschauern gegen Pakistan mit 137:8.

Fußball-Star Harry Kane freute sich mit seinen Landsleuten: "Glückwunsch! Eine fantastische Leistung. Ihr habt euer Land stolz gemacht", schrieb der Nationalmannschaftskapitän, der bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) selbst den Titel holen will, bei Twitter