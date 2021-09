Tokio (SID) - Hakuho, der erfolgreichste Sumoringer der Geschichte, tritt zurück. Der 36 Jahre alte gebürtige Mongole beendete seine Karriere am Montag nach anhaltenden Knieproblemen, teilten Funktionäre mit.

"Ich habe vom Vorsitzenden des Sumo-Verbands erfahren, dass Hakuhos Rücktrittsschreiben heute durch seinen Stallmeister eingereicht wurde", sagte Hironori Yano, Leiter des Yokozuna-Beratungsrates. Nach Hakuhos Rücktritt bleibt nur noch ein Ringer in der Yokozuna-Klasse, dem höchsten Rang des Sumo.

Hakuho, der seit 2019 die japanische Staatsbürgerschaft besitzt, gewann in seiner aktiven Karriere 45 Turniere - 13 mehr als jeder andere vor ihm. In diesem Jahr konnte er verletzungsbedingt kaum an Wettbewerben teilnehmen und trat lediglich beim Nagoya-Grand-Sumo-Turnier im Juli an, welches er gewann. Insgesamt stehen 1187 Siege für den Ausnahmeathleten zu Buche.

Der japanische Sumoverband äußerte sich bislang noch nicht zu dem Rücktritt. Die Nachricht über Hakuhos Karriereende sorgte im Land jedoch für Schlagzeilen.